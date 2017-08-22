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Fesco Moscow Shuttle совершил 2,5 тыс. рейсов и перевез 350 тыс. TEU за 8 лет работы

Экономика и бизнес Транспорт
22 августа, 11:53 UTC+3

За время работы FMS еженедельное число этих контейнерных поездов на маршруте увеличилось в десять раз

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco отправила из Владивостока 2500-й юбилейный контейнерный поезд Fesco Moscow Shuttle (FMS). С момента открытия сервиса в августе 2009 года FMS доставил в Москву 350 тыс. TEU, говорится в сообщении компании.

За время работы FMS еженедельное число этих контейнерных поездов на маршруте увеличилось в десять раз - с одного до десяти.

FMS, являясь железнодорожным плечом интермодальной цепочки, обеспечивает доставку грузов из стран Юго- Восточной Азии через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) до подмосковной станции Силикатная. FMS - первый регулярный контейнерный поезд FESCO из Владивостока в Москву, в настоящее время на этом направлении курсируют еще два поезда, до станций Ховрино и Купавна.

В феврале 2017 года был запущен ускоренный формат сервиса из Владивостока - FMS Express. Сокращение транзитного времени по железной дороге в совокупности со снижением срока ожидания погрузки в ВМТП и оптимизацией документооборота при таможенном оформлении являются частью проекта Fesco "Шанхай-Москва за 20 дней". Сейчас менее чем за 20 дней в Москву из Шанхая Fesco в среднем доставляет каждый пятый контейнер, отметили в компании.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Группе также принадлежат 25,1% акций ПАО "ТрансКонтейнер".

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