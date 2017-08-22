КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Один из основных кредиторов "Трансаэро", Новикомбанк, планирует принять участие в собрании кредиторов "Трансаэро", сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2017" старший вице- президент Новикомбанка Игорь Дубоносов.

"Да, будем", - ответил он на вопрос о том, планирует ли Новикомбанк участвовать в собрании кредиторов "Трансаэро", которое намечено на 6 сентября.

При этом он добавил, что Новикомбанку не приходил план возобновления деятельности компании.

"Трансаэро" в 2015 году прекратила деятельность из-за финансовых проблем. По данным газеты "Ведомости", признанный судом долг "Трансаэро" составляет 128 млрд руб. Крупнейшие кредиторы - "ВЭБ-Лизинг" (42 млрд руб.), Газпромбанк (13,6 млрд руб.), группа ВТБ (28,7 млрд руб.), Сбербанк (9,2 млрд руб.), Новикомбанк (8,7 млрд руб.). Среди кредиторов авиакомпании также Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, "ФК Открытие", МФК, МТС банк и Абсолют-банк.

Еще в ноябре 2016 года "Трансаэро" разослала кредиторам официальное предложение по плану перезагрузки своей деятельности, предложив провести процедуру замещения активов, которая предполагает создание нового юридического лица, на 100% принадлежащего ОАО "АК "Трансаэро".

Согласно предложению, кредиторы "Трансаэро" должны получить доли в акционерном капитале пропорционально объему задолженности. Таким образом, кредиторы становятся единственными акционерами новой авиакомпании, при этом в нее, через допэмиссию, могут войти и другие акционеры - например, новые инвесторы или менеджмент.