Рост погрузки на сети РЖД в августе может превысить 0,3%

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Рост погрузки на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в августе может превысить запланированный показатель в 0,3%, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Сергей Тугаринов.
"План среднесуточный у нас 3,425 млн тонн на август. Но я думаю, что мы его перевыполним", - сказал он.
Таким образом, погрузка в августе может составить 106,2 млн тонн против 105,9 млн тонн годом ранее (рост на 0,3%).
Ранее первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек говорил ТАСС, что в августе погрузка может вырасти на 0,3%. При этом, по его словам, рост погрузки по итогам 2017 года ожидается на уровне 2,6%.
По итогам 2016 года погрузка на сети РЖД увеличилась по сравнению с показателем 2015 г. на 0,6% и достигла 1 222,3 млн т.