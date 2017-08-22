Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рост погрузки на сети РЖД в августе может превысить 0,3%

Экономика и бизнес Транспорт
22 августа, 13:54 UTC+3 МОСКВА 22, августа. /ТАСС

По словам заместителя генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания (филиал РЖД) Сергея Тугаринова, плановые показатели будут перевыполнены

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Рост погрузки на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в августе может превысить запланированный показатель в 0,3%, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Сергей Тугаринов.

Смотрите также

Рост погрузки на сети РЖД в июле превысил 3%, в августе может составить 0,3%

"План среднесуточный у нас 3,425 млн тонн на август. Но я думаю, что мы его перевыполним", - сказал он.

Таким образом, погрузка в августе может составить 106,2 млн тонн против 105,9 млн тонн годом ранее (рост на 0,3%).

Ранее первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек говорил ТАСС, что в августе погрузка может вырасти на 0,3%. При этом, по его словам, рост погрузки по итогам 2017 года ожидается на уровне 2,6%.

По итогам 2016 года погрузка на сети РЖД увеличилась по сравнению с показателем 2015 г. на 0,6% и достигла 1 222,3 млн т.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова
2
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
3
США отправили на Украину первую партию угля
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
7
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама