Предложение на рынке морских контейнерных перевозок между Азией и Европой вырастет на 23%

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Предложение на рынке морских контейнерных перевозок между Азией и Европой вырастет к 2020 году на 23,2%: на этот период запланирована поставка 78 крупнейших контейнеровозов, сообщает Journal of Commerce со ссылкой на прогнозы SeaIntel.

По данным SeaIntel, вместимость всех строящихся на сегодняшний день судов с поставкой в период с текущего месяца по конец 2019 года превышает 14 тыс. TEU, их совокупная вместимость составляет более 1,4 млн TEU. В этой связи аналитики SeaIntel отмечают высокую вероятность нарушения едва достигнутого баланса спроса и предложения, позволившего перевозчикам получить прибыль по итогам первого полугодия этого года.

Только в четвертом квартале 2017 года, по данным SeaIntel, вместимость на сервисах, связывающих Азию и Европу, вырастет на 12%. В этих условиях, чтобы сохранить баланс спроса и предложения, перевозчики, скорее всего, будут вынуждены вернуться к практике отмены рейсов.

В отчете SeaIntel отмечается, что запланированное увеличение тоннажа с высокой степенью вероятности превысит темпы роста спроса. И в этой ситуации либо резко упадет загрузка судов, и, как следствие, ставки, либо перевозчикам придется отменять рейсы.

SeaIntel дает три варианта прогноза на динамику спроса: согласно пессимистичному прогнозу, ежегодный рост спроса в период с 2017 года по 2019 год составит 2%; согласно реалистичному прогнозу - 5%, оптимистичному сценарию -8%. При этом компания отмечает, что запланированный прирост тоннажа сможет быть обеспечен спросом только при условии реализации последнего - оптимистичного - сценария.

Если сравнивать структуру рынка по состоянию на второе полугодие 2017 года со вторым полугодием 2019 года, рост вместимости перевозчиков-членов альянса 2M составит лишь около 3,2%, THE Alliance - 11,9%, а Ocean Alliance - 24,6%.

Первая половина 2017 года была благоприятна для контейнерных линий: отчетность тех операторов, которые опубликовали свои результаты, свидетельствует о восстановлении прибыльности. По итогам прошедшего квартала Maersk Line получил прибыль $339 млн, OOIL/ OOCL - $53,6 млн, заметно улучшились финансовые показатели трех японских перевозчиков, вышла в прибыль тайваньская линия Evergreen.

Однако ситуация может измениться уже в ближайшее время. По данным IHS Markit, основной объем поставок новых заказанных судов планируются на период до 2019 года. При этом на суда вместимостью 18 тыс. TEU и более приходится свыше 40% портфеля. В этом году будут спущены на воду 17 контейнеровозов совокупной вместимостью 350 тыс. TEU, в следующем - еще 22 судна.

Что касается спроса, по данным SeaIntel, объемы стабильно растут: в первом квартале 2017 года на маршрутах Азия-Европа рост составил 4,9%, и предварительные данные за второй квартал свидетельствуют о сохранении примерно таких же темпов. При этом рост ставок обеспечил заметное улучшение рентабельности операций. Однако уже в ближайшем будущем перевозчикам предстоит сделать выбор: сокращать сервисы или нарушить баланс спроса и предложения.