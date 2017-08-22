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Начались испытания новой железной дороги в Израиле

Экономика и бизнес Транспорт
22 августа, 16:18 UTC+3

Магистраль соединит Тель-Авив и Иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. / ТАСС /. Первый поезд проследовал по новой железной дороге, связывающей Тель-Авив и Иерусалим в Израиле, сообщает International Railway Journal.

Согласно публикации, 20 августа грузовой состав из 13 вагонов-хопперов общим весом 1,2 тыс. тонн проследовал по маршруту из Тель-Авива до конца моста Латрун, который сейчас является самым длинным мостом в стране.

Испытания будут продолжаться около недели.

Двухпутная электрифицированная железная дорога протяженностью 57 километров рассчитана на движение поездов со скоростью 160 км в час. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на апрель 2018 года. Линия позволит сократить время поездки между Тель-Авивом и Иерусалимом с 1 часа 18 минут до 28 минут. Поезда будут отправляться с интервалом в 15 минут.

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