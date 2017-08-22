Валенсия в I полугодии стала крупнейшим контейнерным портом Испании

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ВАЛЕНСИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Порт Валенсия стал крупнейшим контейнерным портом Испании по итогам первого полугодия, благодаря рекордному падению оборота порта Альхесирас в результате пяти месяцев забастовок и протестов испанских докеров, сообщает Journal Commerce.
В Валенсии протесты докеров обусловили снижение объемов перевалки на 1,6%, до 2,34 млн TEU за счет сокращения порожнего трафика (-16,5%). Экспорт при этом вырос на 5,5%, импорт - на 3%.
Наиболее сильно от забастовок пострадал порт Альхесирас, через который в основном переваливаются транзитные контейнеры. Здесь темпы снижения оборота стали максимальными среди 30 крупнейших контейнерных портов мира. Отмена судозаходов и переориентация сервисов на соседние порты во избежании задержек и сбоев, связанных с протестами, обусловили снижение оборота порта на 9,4%, до 2,1 млн TEU.
Испанские докеры на протяжении пяти месяцев протестовали против трудовой реформы, инициированной правительством в ответ на вынесенное в декабре 2014 года постановление Европейского суда, констатировавшее, что существующая система трудовых взаимоотношений в испанском портовом секторе нарушает законодательство ЕС о свободе предпринимательской деятельности. В конце июня сторонам удалось прийти к соглашению. В этой связи Альхесирас может вернуть себе лидерство во втором полугодии, отмечает JOC.
Крупнейший контейнерный терминал порта Валенсия - NCTV - контролируется китайской корпорацией Cosco, которая в июне приобрела за 200 млн евро 51% акций Noatum Port Holdings, которому также принадлежит контейнерный терминал в порту Бильбао и железнодорожные терминалы в Мадриде и Сарагосе.
В общей сложности 28 портов Испании перевалили по итогам первых шести месяцев текущего года 7,5 млн TEU, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Совокупный грузооборот вырос на 3,4%, до 261 млн тонн.