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Fujairah Terminals в ОАЭ принял первое судно

Экономика и бизнес Транспорт
22 августа, 16:40 UTC+3

В июне 2017 года было заключено концессионное соглашение между портом Фуджейра и новым оператором Abu Dhabi Ports, ранее терминал работал под управлением DP World

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ДУБАИ, 22 августа. /ТАСС/. Контейнерный терминал Fujairah Terminals в ОАЭ (оператор Abu Dhabi Ports) принял первое судно, сообщает SeaTrade Maritime.

Фидерный контейнеровоз Dubai Alliance, который находится под управлением Star Feeders, стал первым судном, прибывшим на терминал с момента подписания в июне этого года концессионного соглашения между портом Фуджейра и Abu Dhabi Ports сроком на 35 лет.

До апреля этого года оператором порта был DP World. Концессионное соглашение с оператором сроком на 30 лет было подписано в 2005 году.

Тогда DP World заявлял о намерении превратить порт Фуджейра в глубоководный порт, центр траншипмента для всего региона Персидского залива, Индийского полуострова, Пакистана, Ирана, региона Красного моря и восточной Африки. DP World был готов инвестировать в развитие порта до $155 млн, чтобы нарастить мощность до 1,7 млн TEU в год. В том числе предполагалось приобретение новых кранов и дноуглубление для того, чтобы в порт смогли заходить суда класса super-post-Panamax.

В апреле соглашение с DP World было досрочно расторгнуто без указания причин.

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