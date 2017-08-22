Британские аэропорты предупредили о риске падения пассажиропотока в преддверии Brexit

ЛОНДОН, 22 августа. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Представители крупнейших британских аэропортов призвали правительство как можно раньше добиться соглашения с ЕС по поводу отношений в сфере авиаперевозок после выхода Великобритании из Евросоюза, предупредив, что в ином случае стране грозит резкое падение пассажиропотока. Об этом говорится в докладе, подготовленном консалтинговой компанией WPI Economics по заказу пяти воздушных гаваней Соединенного Королевства - столичных Хитроу, Гэтвик, Стэнстед Лондон-Сити - и аэропорта Манчестера. Выдержки из конфиденциального документа, направленного в правительство, обнародовал во вторник телеканал Sky News.

Представители указанных аэропортов считают важным, чтобы Лондон и Брюссель договорились о формате своих будущих отношений в области воздушных перевозок самое позднее к октябрю следующего года. Они предупреждают, что отсутствие такой, пусть и временной, договоренности, а также четкого понимания того, какими будут отношения в этой сфере после Brexit, грозит катастрофичными последствиями. Так, согласно пессимистичному сценарию, представленному в докладе, между мартом 2018 и мартом 2019 годов падение пассажирского спроса на вылетающие из Великобритании рейсы, может составить 41%. Это будет означать, что количество бронирований рейсов упадет на 8,1 млн, а число авиапутешествий с вылетом из Великобритании - на 16,2 млн.

В докладе также говорится о том, что количество авиарейсов через Великобританию при таком раскладе может уменьшиться на 297 тыс., или 20,6%, а объемы грузовых авиаперевозок упасть на 3,8%.

Sky News уточняет, что WPI Economics не указывает сумму экономических потерь, которые может повлечь за собой развитие ситуации по подобному сценарию. Однако источник в сфере авиаперевозок сообщил телеканалу, что речь, вероятно, может идти о сотнях миллионов фунтов только для этих пяти аэропортов. К этому нужно будет прибавить и недополученные прибыли людей, занятых в смежных областях, например работников транспортных компаний, отелей, сетей питания и так далее.

"Учитывая то, что авиакомпании, пассажиры и аэропорты осуществляют планирование за несколько месяцев, если не за несколько лет, это (неясность относительно будущих договоренностей - прим.ТАСС) может оказать пагубное воздействие на конкурентоспособность Великобритании, показатели торговли, роста и жизненные стандарты", - говорится в документе. При этом представители аэропортов обращают внимание на то, что "чем дольше переговорщики со стороны Великобритании и ЕС не смогут договориться о новых торговых отношениях или о переходном этапе", тем более быстрыми темпами ухудшаться указанные параметры.

Останется ли небо открытым?

На переговорах между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit должны определить, останется ли Великобритания участником договора по открытому небу, который позволяет авиакомпаниям свободно осуществлять перелеты по всей Европе и США. Если сделки достигнуть не удастся, авиаперезвочики могут аннулировать купленные пассажирами заранее билеты после марта 2018 года.

По данным британских газет, Лондон предлагает выйти из договора по открытому небу, в основе положений которого лежат решения Европейского суда, от чьего влияния после Brexit стремится избавиться Великобритания.

Тем временем крупнейшие авиаперевозчики готовятся к худшему сценарию развития событий. Так, британский лоукостер easyJet объявил о намерении создать новую авиакомпанию со штаб-квартирой в Вене, чтобы беспрепятственно получить доступ к европейскому рынку.

О ходе переговоров

Начать обсуждение вопросов торговых отношений Лондон планирует в рамках третьего раунда переговоров, который должен стартовать в начале следующего года. Однако это может произойти лишь в том случае, если стороны смогут преодолеть все разногласия в ходе второго раунда. Его начало намечено на октябрь этого года, и среди тем для обсуждения - условия выхода страны из состава ЕС, в том числе права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и наоборот, а также размер британского счета за "развод" с Евросоюзом.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.