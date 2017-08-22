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"Администрация морских портов Украины" проведет дноуглубление в порту Херсон

Экономика и бизнес Транспорт
22 августа, 17:40 UTC+3

Ориентировочная стоимость контракта на проведение работ составляет 44,6 млн грн. (102,8 млн руб.)

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ОДЕССА, 22 августа. /ТАСС/. ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) объявило тендер на проведение эксплуатационного дноуглубления акватории морского порта Херсон, сообщает пресс-служба АМПУ.

Ориентировочная стоимость выполнения работ составляет 44,6 млн грн. (102,8 млн руб.). Объем грунта составляет 152 тыс. куб. м. Конечный срок подачи тендерных предложений - 18 сентября. Планируемый срок проведения дноуглубления составляет три месяца.

Херсонский морской порт расположен у правого берега Днепра в 15 милях от его устья. Подход к порту осуществляется по фарватеру, который проходит по реке Рвач, рукаву Ольховый Днепр и собственно реке Днепр. На сегодняшний день проектная глубина акватории порта составляет 8,25 м, объявленная осадка - 7,6 м.

Как сообщалось ранее, в 2017 году запланирована эксплуатационная очистка акваторий Ренийского порта (тендер уже объявлен), Одесского, Мариупольского и Бердянского морских портов. Кроме того, будет проведено дноуглубление подходного канала (так называемое 13-е колено Бугско- Днепровско-лиманского канала, БДЛК) до Николаевского морского порта и техническое обслуживание путем дноуглубления Бугско-Днепровско-лиманского и Херсонского морского каналов.

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