Группа "Аэрофлот" за 7 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 17,3%, до 28,3 млн

Тренер: ЦСКА является фаворитом матча ЛЧ, но "Янг Бойз" сыграет наилучшим образомСпорт 22 августа, 18:33
Группа "Аэрофлот" за 7 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 17,3%, до 28,3 млнТранспорт 22 августа, 17:56
Пенс: военные США будут находиться в Афганистане "до победы"Международная панорама 22 августа, 17:55
"Барселона" намерена отсудить у Неймара €8,5 млн за нарушение условий контрактаСпорт 22 августа, 17:53
Две россиянки вынуждены пропустить Нью-Йоркский марафон из-за проблем с визамиСпорт 22 августа, 17:43
Патриарх Кирилл подарил госсекретарю Ватикана икону и свою книгуОбщество 22 августа, 17:41
США расширили санкции в отношении КНДР и включили в список четверых граждан РФМеждународная панорама 22 августа, 17:37
Суд над обвиняемым во взятках экс-губернатором Белых начнется 5 сентябряПроисшествия 22 августа, 17:36
Шойгу представили новый боевой модуль с применением нейросетевых технологийАрмия и ОПК 22 августа, 17:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" по итогам января-июля 2017 г. перевезла 28,3 млн пассажиров, что на 17,3% больше результата за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении авиаперевозчика.
Пассажирооборот группы в отчетном периоде увеличился на 19% по сравнению с первыми семью месяцами 2016 г., процент занятости пассажирских кресел вырос на 1,7 процентного пункта и составил 82,3%.
При этом в июле группа "Аэрофлот" перевезла 5,3 млн пассажиров, что на 20,3% превышает результат июля 2016 г.
Авиакомпания "Аэрофлот" за 7 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,3%, до 18,5 млн человек. В июле компания перевезла 3,3 млн пассажиров, что на 18,7% больше, чем годом ранее.
В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".