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Группа "Аэрофлот" за 7 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 17,3%, до 28,3 млн

Экономика и бизнес Транспорт
22 августа, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

В июле компании группы перевезли на 20% больше пассажиров, чем в июле 2016 года

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" по итогам января-июля 2017 г. перевезла 28,3 млн пассажиров, что на 17,3% больше результата за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Пассажирооборот группы в отчетном периоде увеличился на 19% по сравнению с первыми семью месяцами 2016 г., процент занятости пассажирских кресел вырос на 1,7 процентного пункта и составил 82,3%.

При этом в июле группа "Аэрофлот" перевезла 5,3 млн пассажиров, что на 20,3% превышает результат июля 2016 г.

Авиакомпания "Аэрофлот" за 7 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,3%, до 18,5 млн человек. В июле компания перевезла 3,3 млн пассажиров, что на 18,7% больше, чем годом ранее.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".

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