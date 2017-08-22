Группа "Аэрофлот" за 7 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 17,3%, до 28,3 млн

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" по итогам января-июля 2017 г. перевезла 28,3 млн пассажиров, что на 17,3% больше результата за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Пассажирооборот группы в отчетном периоде увеличился на 19% по сравнению с первыми семью месяцами 2016 г., процент занятости пассажирских кресел вырос на 1,7 процентного пункта и составил 82,3%.

При этом в июле группа "Аэрофлот" перевезла 5,3 млн пассажиров, что на 20,3% превышает результат июля 2016 г.

Авиакомпания "Аэрофлот" за 7 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,3%, до 18,5 млн человек. В июле компания перевезла 3,3 млн пассажиров, что на 18,7% больше, чем годом ранее.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".