МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и правительство Рязанской области подписали меморандум о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Документ был подписан президентом ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым и врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.

В рамках соглашения стороны продолжат работу по предоставлению и совершенствованию услуг в области обслуживания населения в пригородном железнодорожном сообщении, развитию транспортной железнодорожной системы, повышению безопасности функционирования железнодорожного транспорта, а также повышению эффективности и конкурентоспособности грузовых железнодорожных перевозок.

В 2017 году запланированный объем инвестиций ОАО "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Рязанской области составляет 1,1 млрд руб., что практически в два раза больше, чем в 2016 году.

За семь месяцев 2017 года в региональный и местный бюджеты Рязанской области ОАО "РЖД" перечислило более 525,8 млн рублей, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Погрузка на железнодорожном транспорте в Рязанской области по итогам января-июля этого года составила 6,97 млн тонн, пассажиропоток - 1,77 млн человек (+12,3%).