Тренер: ЦСКА является фаворитом матча ЛЧ, но "Янг Бойз" сыграет наилучшим образомСпорт 22 августа, 18:33
Группа "Аэрофлот" за 7 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 17,3%, до 28,3 млнТранспорт 22 августа, 17:56
Пенс: военные США будут находиться в Афганистане "до победы"Международная панорама 22 августа, 17:55
"Барселона" намерена отсудить у Неймара €8,5 млн за нарушение условий контрактаСпорт 22 августа, 17:53
Две россиянки вынуждены пропустить Нью-Йоркский марафон из-за проблем с визамиСпорт 22 августа, 17:43
Патриарх Кирилл подарил госсекретарю Ватикана икону и свою книгуОбщество 22 августа, 17:41
США расширили санкции в отношении КНДР и включили в список четверых граждан РФМеждународная панорама 22 августа, 17:37
Суд над обвиняемым во взятках экс-губернатором Белых начнется 5 сентябряПроисшествия 22 августа, 17:36
Шойгу представили новый боевой модуль с применением нейросетевых технологийАрмия и ОПК 22 августа, 17:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и правительство Рязанской области подписали меморандум о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Документ был подписан президентом ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым и врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.
В рамках соглашения стороны продолжат работу по предоставлению и совершенствованию услуг в области обслуживания населения в пригородном железнодорожном сообщении, развитию транспортной железнодорожной системы, повышению безопасности функционирования железнодорожного транспорта, а также повышению эффективности и конкурентоспособности грузовых железнодорожных перевозок.
В 2017 году запланированный объем инвестиций ОАО "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Рязанской области составляет 1,1 млрд руб., что практически в два раза больше, чем в 2016 году.
За семь месяцев 2017 года в региональный и местный бюджеты Рязанской области ОАО "РЖД" перечислило более 525,8 млн рублей, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Погрузка на железнодорожном транспорте в Рязанской области по итогам января-июля этого года составила 6,97 млн тонн, пассажиропоток - 1,77 млн человек (+12,3%).