ДВЖД вдвое увеличила перевозки морепродуктов в регионы РФ ускоренными поездами

ХАБАРОВСК, 23 августа. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Дальневосточная железная дорога вдвое увеличила перевозки тихоокеанских морепродуктов и рыбы ускоренными рефрижераторными поездами в 2017 году - до 179,6 тыс. тонн, сообщили ТАСС в среду в управлении ДВЖД.

"Перевозки тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами за семь месяцев 2017 года выросли почти вдвое. С начала года отправлено 96 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных морепродуктами общим весом 179,6 тыс. тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было отправлено 54 ускоренных состава, перевезено около 95,4 тыс. тонн рыбы", - сказала представитель пресс-службы ДВЖД Инна Пепеляева.

По ее словам, время следования таких составов до центральных регионов страны составляет около 10 дней. "Это особенно актуально для рыбодобытчиков в условиях ограниченных холодильных мощностей в местах формирования грузопотоков", - отметила Пепеляева.

Она уточнила, что всего в 2017 году со станций ДВЖД отправлено 331,6 тыс. тонн рыбы. По итогам 2016 года со станций Дальневосточной железной дороги отправлено более 668,7 тыс. тонн тихоокеанской рыбы, что на 2,4% больше показателя 2015 года, а в ускоренных поездах - 291,3 тыс. тонн. Ускоренные рефрижераторные поезда формируются на станциях Мыс Чуркин и Угольная, где консолидируются вагоны с других станций Приморского края.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного федерального округа дал указания доставлять рыбу во все регионы страны. Общий вылов рыбы в РФ в этом году превысил 3 млн тонн, что почти на 3,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года, при этом в 2016 году был установлен рекорд впервые за последние 20 лет. По словам Медведева, почти на 30% вырос и экспорт в данной сфере.