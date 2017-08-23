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Чистая прибыль "Аэроэкспресса" в I полугодии 2017 г. снизилась на 2,3%, до 440 млн рублей

Экономика и бизнес Транспорт
23 августа, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Выручка выросла за отчетный период на 5%

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Аэроэкспресса" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2017 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 2,3% и составила 440 млн рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла за отчетный период на 5% и достигла 2,9 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 5,3%, до 1,4 млрд рублей.

"Аэроэкспресс" в первом полугодии 2017 года перевез более 5,4 млн пассажиров, что на 1,02% выше показателя за аналогичный период 2016 года. По мнению компании, отчасти этому способствовало проведение Кубка конфедераций в России.

В прошлом году услугами "Аэроэкспресса" воспользовались 11,6 млн человек, что на 10,6 % меньше показателя 2015 года.

"Аэроэкспресс" - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы. ООО "Дельта-Транс-Инвест" (входит в "Трансгрупп АС") принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", ОАО "РЖД" - 25%, остальные доли принадлежат бизнесменам Искандеру Махмудову (17,5%), Андрею Бокареву (7,5%) и генеральному директору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко (4,16%).

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