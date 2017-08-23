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Грузооборот портов Азовского бассейна Украины за 7 месяцев сократился на 13,3%

Экономика и бизнес Транспорт
23 августа, 13:16 UTC+3

Показатель составил 5,3 млн тонн

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МАРИУПОЛЬ, 23 августа./ТАСС/. Грузооборот портов Азовского бассейна Украины (порт Мариуполь, порт Бердянск) по итогам января-июля 2017 года сократился на 13,3% относительно аналогичного периода 2016 года, до 5,3 млн тонн, сообщает Администрация морских портов Украины.

По предварительным данным, перевалка грузов в порту Бердянск сократилась на 34,1%, до 1,36 млн тонн, Мариуполь - на 2,7%, до 3,94 млн тонн. Доля перевалки грузов в порту Мариуполь составляет 74,4%, Бердянск - 25,6% грузооборота бассейна.

За отчетный период портами Азовского бассейна Украины экспортных грузов перевалено 4,51 млн тонн (-6,1%), импортных - 563,66 тыс. тонн (рост с 70,7 тыс. тонн), каботажных - 230 тыс. тонн (-81,4%). Сухих грузов перевалено 2,14 млн тонн (-25,4%), тарно-штучных - 3,09 млн тонн (-3,8%), наливных - 73,6 тыс. тонн (рост в 2,2 раза).

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