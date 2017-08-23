Меркушкин: Тихонов имеет потенциал, чтобы вернуть "Крылья Советов" в еврокубкиСпорт 23 августа, 15:43
Гамба: российским дзюдоистам по силам завоевать минимум три золота на ЧМСпорт 23 августа, 15:42
Фурсенко: Ригони может играть на разных позициях, он идеально подходит "Зениту"Спорт 23 августа, 15:33
Футболист "Локомотива" Ари может приступить к индивидуальным тренировкам в конце сентябряСпорт 23 августа, 15:32
Власти Оренбургской области приватизировали международный аэропорт "Оренбург"Транспорт 23 августа, 15:28
Власти Самары планируют доставлять болельщиков на стадион по Волге во время ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:27
Двадцать четыре российских легкоатлета уже имеют норматив для участия в зимнем ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:22
Суд отправил Серебренникова под домашний арестПроисшествия 23 августа, 15:16
Футболист "Эвертона" Руни объявил об уходе из сборной АнглииСпорт 23 августа, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт "Оренбург" (коммерческое название "Авиакомпания "Оренбуржье") приватизирован правительством Оренбургской области. Соответствующий закон принят в среду в двух чтениях депутатами Законодательного собрания региона.
"Приватизация ГУП "Международный аэропорт "Оренбург" предполагает преобразование в открытое акционерное общество, правительство Оренбургской области - главный акционер аэропорта. В будущем возможна продажа акций аэропорта, но для этого потребуется проведение специальной процедуры", - сказала первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области Светлана Хвалева журналистам.
По ее словам, смена организационно-правовой формы не повлияет на возможность предоставления поддержки из бюджета. "Программа субсидируемых перелетов также будет работать", - уточнила она.
В аэропорту Оренбурга обслуживаются 12 авиакомпаний, выполняющих регулярные и чартерные рейсы. За весь 2016 год аэропорт обслужил более 500 тыс. пассажиров, в основном на внутренних рейсах, в том числе региональной авиакомпании "Оренбуржье", которая перевезла за полгода более 37,2 тыс. человек, что больше показателя прошлого года на 16,7%. Пассажиропоток аэропорта Оренбург за первое полугодие текущего года увеличился почти на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего обслужено более 305 тыс. человек.