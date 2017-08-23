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Власти Оренбургской области приватизировали международный аэропорт "Оренбург"

Экономика и бизнес Транспорт
23 августа, 15:28 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 23, августа. /ТАСС

В будущем возможна продажа акций аэропорта

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© ТАСС/ Сергей Медведев

ОРЕНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт "Оренбург" (коммерческое название "Авиакомпания "Оренбуржье") приватизирован правительством Оренбургской области. Соответствующий закон принят в среду в двух чтениях депутатами Законодательного собрания региона.

"Приватизация ГУП "Международный аэропорт "Оренбург" предполагает преобразование в открытое акционерное общество, правительство Оренбургской области - главный акционер аэропорта. В будущем возможна продажа акций аэропорта, но для этого потребуется проведение специальной процедуры", - сказала первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области Светлана Хвалева журналистам.

По ее словам, смена организационно-правовой формы не повлияет на возможность предоставления поддержки из бюджета. "Программа субсидируемых перелетов также будет работать", - уточнила она.

В аэропорту Оренбурга обслуживаются 12 авиакомпаний, выполняющих регулярные и чартерные рейсы. За весь 2016 год аэропорт обслужил более 500 тыс. пассажиров, в основном на внутренних рейсах, в том числе региональной авиакомпании "Оренбуржье", которая перевезла за полгода более 37,2 тыс. человек, что больше показателя прошлого года на 16,7%. Пассажиропоток аэропорта Оренбург за первое полугодие текущего года увеличился почти на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего обслужено более 305 тыс. человек.

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