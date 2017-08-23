ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Китай наращивает объем трансграничной интернет-торговли, сообщает Internet Retailer.

Ссылаясь на данные, опубликованные министерством торговли Китая, издание сообщило, что стоимость товаров, прошедших в первом полугодии через промышленные парки 13 китайских городов, созданных в рамках государственной программы для содействия развитию трансграничной электронной торговли, составила 100 млрд юаней (15 млрд долларов США). Это более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Совокупные объемы импорта и экспорта Китая в денежном выражении выросли за полугодие на 19,6%, до 13,141 трлн юаней.

Официальная статистика не выделяет отдельно доли экспорта и импорта. Однако, по данным оператора парка в Ханчжоу, в прошлом году импорт составлял 40% от общего числа транзакции.

В структуре интернет-импорта преобладают такие товары, как продукты питания, напитки и сигареты, в то время как электроника и оборудование являются крупнейшими экспортными номенклатурами. Основными торговыми партнерами Китая являются США, Великобритания, Австралия, Франция и Италия.

В 2013 году заработала первая СЭЗ в Шанхае. На сегодняшний день в Китае работают 13 промышленных парков, специализирующихся на электронной коммерции. Эта сеть создана в рамках государственной программы, призванной содействовать развитию электронной коммерции. Программа предусматривает упрощение и ускорение таможенного оформления, снижение таможенных пошлин на покупки физических лиц в зарубежных интернет магазинах с 40% до 30%.

По оценкам Министерства торговли Китая, в 2016 году доля трансграничной электронной торговли, включая покупки физических и юридических лиц, составила 27% от общего объема торговли в 2016 году. Согласно прогнозам, к 2020 году доля трансграничной электронной торговли превысит 37%.