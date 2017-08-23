Ryanair заинтересован в покупке Air Berlin

Мутко: четыре награды в греко-римской борьбе на ЧМ являются хорошим результатомСпорт 23 августа, 17:20
Эксперты: регионам РФ нужны время и свобода принятия решений для проведения реновацииОбщество 23 августа, 17:14
Мутко надеется, что уровень хоккея в матче СКА и ЦСКА пойдет на пользу российским игрокамСпорт 23 августа, 16:53
Екатеринбург презентовал заявку на право проведения ЭКСПО-2025 на выставке в АстанеНовости Урала 23 августа, 16:49
Мэр Нью-Йорка рассмотрит возможность сноса памятника Христофору КолумбуМеждународная панорама 23 августа, 16:48
Мутко: "Краснодар" в самой непростой среди российских клубов ситуации в отборе еврокубковСпорт 23 августа, 16:44
Власти Подмосковья будут тотально контролировать качество медикаментов в 2018 годуОбщество 23 августа, 16:39
Сборная России завоевала девять медалей в четвертый день УниверсиадыСпорт 23 августа, 16:37
За Кирилла Серебренникова поручились 34 человекаПроисшествия 23 августа, 16:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Ryanair заинтересована в участии в тендере на покупку обанкротившейся немецкой авиакомпании Air Berlin, однако для принятия этого решения необходимо получить доступ к финансовой отчетности компании, сообщил в интервью Reuters глава Ryanair Майкл О'Лири (Michael O'Leary).
О'Лири сообщил, что Ryanair необходима информация по лизинговым, трудовым соглашениям Air Berlin, а также по условиям договоров с аэропортами для того, чтобы определить масштабы необходимой реструктуризации.
Сообщается, что Ryanair также заинтересована в покупке разорившегося итальянского перевозчика Alitalia.
О'Лири заявил, что Ryanair, которая в 2003 году приобрела у KLM бюджетную авиакомпанию Buzz, намерена принять участие в начавшихся масштабных изменениях в европейской авиационной отрасли.
По прогнозам О'Лири, через пять лет в Европе останется четыре или пять авиационных групп - Ryanair, Lufthansa, Air France-KLM, British Airways и, возможно, easyJet.