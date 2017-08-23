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Ryanair заинтересован в покупке Air Berlin

Экономика и бизнес Транспорт
23 августа, 16:33 UTC+3

Глава Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что для принятия этого решения необходимо получить доступ к финансовой отчетности компании

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БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Ryanair заинтересована в участии в тендере на покупку обанкротившейся немецкой авиакомпании Air Berlin, однако для принятия этого решения необходимо получить доступ к финансовой отчетности компании, сообщил в интервью Reuters глава Ryanair Майкл О'Лири (Michael O'Leary).

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СМИ: Ryanair хочет купить Alitalia

О'Лири сообщил, что Ryanair необходима информация по лизинговым, трудовым соглашениям Air Berlin, а также по условиям договоров с аэропортами для того, чтобы определить масштабы необходимой реструктуризации.

Сообщается, что Ryanair также заинтересована в покупке разорившегося итальянского перевозчика Alitalia.

О'Лири заявил, что Ryanair, которая в 2003 году приобрела у KLM бюджетную авиакомпанию Buzz, намерена принять участие в начавшихся масштабных изменениях в европейской авиационной отрасли.

По прогнозам О'Лири, через пять лет в Европе останется четыре или пять авиационных групп - Ryanair, Lufthansa, Air France-KLM, British Airways и, возможно, easyJet.

 

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