BYD подписала первый зарубежный контракт на строительство монорельсовой системы

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Китайский производитель электромобилей BYD Co., одним из акционеров которой является Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета, подписал первый контракт на строительство монорельсовой транспортной системы за пределами Китая, сообщает Bloomberg.

Компания выиграла тендер на строительство монорельсовой системы протяженностью 20 километров в Илоило, Филиппины. Работа на первой очередью должна завершиться в 2019 году, стоимость строительства не уточняется.

BYD является крупнейшим производителем электромобилей в Китае и имеет опыт поставки работающих от батарей автобусов на зарубежные рынке, в том числе в США и Европу. Как заявлял в прошлом году глава компании Ван Чуаньфу, выход на рынок строительства систем городского монорельсового транспорта является новым стратегическим направлением развития BYD, которая рассчитывает на большой спрос со стороны небольших городов, которые не могут себе позволить строительство дорогостоящих систем метро.

Согласно заявлению, в декабре прошлого года компания начала строительство первой монорельсовой дороги в Китае. В следующем году компания рассчитывает строить такие системы уже в 20 городах Китая.

BYD сообщил, что заинтересованность в продукции компании уже проявили около 100 городов по всему миру. Компания имеет договоренности о стратегическом партнерстве с городами Шэньчжэнь и Цзилинь.