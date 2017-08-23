Выручка ОАК в 2017 году вырастет на 12% до 470 млрд рублей

Кубинка /Московская область/, 23 августа, /ТАСС/. Выручка Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в 2017 году может вырасти на 12% и составить 470 млрд рублей. Такой прогноз сделал президент корпорации Юрий Слюсарь.

"Выручка порядка 470 млрд рублей должна составить в 2017 году", - сообщил он журналистам.

В 2015 году выручка корпорации составила 352 млрд рублей, в 2016 - 417 млрд рублей.

Также Слюсарь добавил, что в 2017 году портфель военных заказов ОАК составил более 300 самолетов. "По военной составляющей - это больше 300 самолетов, это те, по которым у нас подписаны твердые контракты по линии гособоронзаказа. Это обеспечит первичную загрузку предприятий, осуществляющих серийное производство боевых машин. По МС-21 у нас (законтрактовано - прим. ТАСС) 175 машин, этого достаточно для запуска серийного производства", - сказал глава корпорации.

Ранее он сообщил, что продажи гражданских самолетов в 2016 году обеспечили 17% выручки ОАК, в 2017 планируется, что этот показатель увеличится до 18%.

Также сообщалось, что по итогам 2017 года ОАК планирует выйти на безубыточность.