Три новые развязки на Горьковском шоссе в Подмосковье откроются в сентябре 2017 года

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Строители планируют запустить движение по трем новым развязкам Горьковского шоссе с Объездным и Леоновским шоссе и с Советской улицей (городской округ Балашиха Московской области - прим. ТАСС) в сентябре 2017 года. Об этом журналистам сообщил начальник отдела капитального строительства ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новогород" Виталий Зацепин.
Сейчас длина пробки в область в пятницу в 18 часов по Горьковскому шоссе по территории Балашихи превышает 12 км, согласно среднестатистическим данным "Яндекс. Пробки". Реконструкция трассы позволит направить транзитный поток автомобилей на второй этаж, оставить подэстакадное пространство для городского движения и снять проблему "левых поворотов" в центр города.
"На развязках с Объездным шоссе и Советской улицей осталось нанести ЩМА [щебеночно-мастичный асфальтобетон], разметку и завершить благоустройство. Планируемый ввод объектов в рабочее движение - начало сентября. По третьей развязке - ближе к концу", - сказал Зацепин. Работы на развязке с Леоновским шоссе завершены на 70%, по его словам.
Текущий проект реконструкции Горьковского шоссе начался в 2015 году. За время его реализации возникла необходимость в дополнительном озеленении и оборудовании новых съездов с трассы, добавил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Текущим проектом ограничен въезд с Горьковского шоссе в микрорайон Новое Измайлово Балашихи, добавил он. "В течение 2 дней проведем совещание с "Росавтодором", пригласим предпринимателей, которые ведут свою деятельность на примыкании к Горьковскому шоссе. Будем решать вопрос таким образом, чтобы обеспечить нормальную транспортную доступность жителям микрорайона", - продолжил он. Население Нового Измайлово составляет около 20 тыс. человек.
Стоимость строительства трех развязок на Горьковском шоссе составила около 10 млрд рублей, по словам Зацепина. Проектный скоростной режим на трассе после реконструкции составит 110 км/ч, напомнил Юров.