Doland Business продал половину своих акций в Объединенной вагонной компании

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Один из акционеров Объединенной вагонной компании (ОВК) - Doland Business Limited, владеющий акциями через United Wagon PLC, снизил свою долю в компании c 8,5% до 4,2%. В результате сделки пакет в 4,3% акций ОВК оказался в свободном обращении (free-float), говорится в пресс-релизе предприятия.

Таким образом, free-float компании достиг 26,1%.

По итогам сделки 14,3% ОВК контролирует Сбербанк, который получил этот пакет от ICT Group Ltd., 8,8% владеет ОАО "Ронни Траст", по 7,5% принадлежит УК "Север ЭМ" и АО "ЕФГ Управление Активами", еще 34,9% контролируют прочие стратегические инвесторы. Кроме того, топ-менеджмент компании распоряжается 0,9% ее акций.

Объединенная вагонная компания создана в 2012 году. Компания управляет вагоностроительным производством в Тихвине, лизинговой Rail1520, вагоноремонтным предприятием "Титран-Экспресс", инжиниринговым центром, владеет 19,9% железнодорожной группы "Первая тяжеловесная компания" и оператором Unicon 1520. На 1 июля парк вагонов в собственности и под управлением ОВК составлял 14,3 тыс. единиц.