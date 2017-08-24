Порт Таллин готовится к IPO

ТАЛЛИН, 24 августа./ТАСС/. Оператор порта Таллин -Tallinna Sadam - готовится провести первичное размещение акций (IPO). Юридическим консультантом выхода Tallinna Sadam на биржу Nasdaq станут Baker McKenzie и Cobalt, говорится в сообщении компании.

В сентябре Tallinna Sadam представит правительству подробный план действий и график IPO. С правительством согласована продажа до 30% акций оператора. Согласно предварительным планам, IPO будет проведено до конца первого полугодия 2018 года.

Tallinna Sadam - государственная компания, оперирующая крупнейшим в Эстонии портовым комплексом, в состав которого входят пять портов в Таллинской бухте и бухте Мууга. В прошлом году портовый комплекс перевалил 20,12 млн тонн грузов, что на 10,3% меньше, чем в 2015 году, пассажирооборот увеличился на 3,8%, до 10,17 млн.

Совокупная выручка составила 111 млн евро, операционная прибыль 49 млн евро. За первые шесть месяцев текущего года грузооборот снизился на 7,1%, до 9,95 млн тонн, количество пассажиров увеличилось на 4,3%, до 4,8 млн.