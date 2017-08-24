Порт Таллин готовится к IPO

В Краснодарском крае усилена группировка спасателей для борьбы с пожарамиНовости партнеров 24 августа, 14:33
Мамиашвили: бюро UWW утвердило проведение ЧЕ-2018 по борьбе в КаспийскеСпорт 24 августа, 14:31
СК возбудил дело о халатности чиновников после гибели людей на пожаре под ВолгоградомПроисшествия 24 августа, 14:25
Тренер: отбывшая дисквалификацию за допинг призер Олимпиады Завьялова возобновит карьеруСпорт 24 августа, 14:24
Гендиректор: ХК "Адмирал" с нынешним составом может бороться за высокие позицииСпорт 24 августа, 14:17
Меркель против Шульца: расклад сил за месяц до выборов в БундестагМеждународная панорама 24 августа, 14:00
Порошенко наградил орденами Байдена и ОлландаМеждународная панорама 24 августа, 13:48
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млнМеждународная панорама 24 августа, 13:40
Власти Москвы запустили в метро поезд, посвященный Дню городаОбщество 24 августа, 13:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАЛЛИН, 24 августа./ТАСС/. Оператор порта Таллин -Tallinna Sadam - готовится провести первичное размещение акций (IPO). Юридическим консультантом выхода Tallinna Sadam на биржу Nasdaq станут Baker McKenzie и Cobalt, говорится в сообщении компании.
В сентябре Tallinna Sadam представит правительству подробный план действий и график IPO. С правительством согласована продажа до 30% акций оператора. Согласно предварительным планам, IPO будет проведено до конца первого полугодия 2018 года.
Tallinna Sadam - государственная компания, оперирующая крупнейшим в Эстонии портовым комплексом, в состав которого входят пять портов в Таллинской бухте и бухте Мууга. В прошлом году портовый комплекс перевалил 20,12 млн тонн грузов, что на 10,3% меньше, чем в 2015 году, пассажирооборот увеличился на 3,8%, до 10,17 млн.
Совокупная выручка составила 111 млн евро, операционная прибыль 49 млн евро. За первые шесть месяцев текущего года грузооборот снизился на 7,1%, до 9,95 млн тонн, количество пассажиров увеличилось на 4,3%, до 4,8 млн.