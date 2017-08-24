HKX приостановит работу сервиса Гамбург-Кельн на два месяца

КЕЛЬН, 24 августа. /ТАСС/. Немецкий независимый железнодорожный оператор Hamburg-Koln-Express (HKX, принадлежит американской Railroad Development Corporation) полностью приостановит работу своего пассажирского сервиса Гамбург-Кельн на период с 4 октября по 10 декабря, сообщает International Railway Journal.

Компания сообщила, что воспользуется этим перерывом в сезон низкого спроса в октябре и ноябре, чтобы лучше адаптировать HKX к требованиям клиентов в будущем году.

Согласно публикации, решение о приостановке работы маршрута призвано сократить расходы оператора и улучшить финансовые показатели.

HKX начал работу в 2012 году. В декабре 2015 года компания запустила прямые маршруты на Франкфурт-на-Майне, но была вынуждена впоследствии значительно сократить их из- за низкого пассажиропотока в условиях конкуренции на маршруте.

В 2016-17 годах HKX сократил сервис Гамбург-Кельн до отправлений в период пикового спроса по выходным дням.