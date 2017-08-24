Литва надеется, что Белоруссия не откажется от транзита нефтепродуктов в пользу портов РФ

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Экспорт нефтепродуктов через территорию Литвы и ее Клайпедский порт на Балтике наиболее экономически выгоден для Белоруссии, поэтому она не должна отказаться от данного маршрута в пользу транзита через Россию. Такое мнение в четверг озвучил кабинет министров Литвы на специальном совещании по вопросу двусторонних отношений.

"Мы уверены, что предлагаем Белоруссии наиболее благоприятные экономические условия и не видим каких-то особых угроз", - резюмировал журналистам позицию правительства Дейвидас Матулёнис, советник премьера Саулюса Сквернялиса.

По его словам, Литва не намерена "политизировать этот вопрос". "Белоруссия является суверенным государством и должна принимать решение, руководствуясь экономическими интересами", - отметил советник.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе предложил обязать белорусские нефтеперегонные заводы, работающие на российском сырье, использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов.

На совещании обсуждался также вопрос строящейся неподалеку от литовской границы в Белоруссии атомной станции (БелАЭС). По словам Матулёниса, Литва не собирается "отступаться от своей принципиальной позиции". "Это не экономический или политический вопрос, а тревога по поводу безопасности", - сказал он.

Вильнюс заранее объявил строящуюся при участии "Росатома" БелАЭС небезопасной. Литва утверждает, что Белоруссия не представила оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонна придерживаться международных требований в сфере безопасности ядерной энергетики. В Белоруссии заявляют, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена по самым высоким стандартам.