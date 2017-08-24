Контейнерооборот портов Финляндии в I полугодии вырос на 4,3%

ХЕЛЬСИНКИ, 24 августа./ТАСС/. Контейнерооборот портов Финляндии по итогам первого полугодия 2017 года увеличился на 4,3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 809,23 тыс. TEU. Данная информация содержится в отчете транспортного агентства Финляндии.

Контейнерооборот порта Хамина-Котка, по данным агентства, составил 343,91 тыс. TEU, что на 6,1% больше, чем за январь-июнь 2016 года. По данным пресс-службы порта, контейнерооборот составил 344,56 тыс. TEU (+6%).

Порт Хельсинки за отчетный период перевалил 238,54 тыс. TEU (+3,9%), из них: экспорт составил 113,74 тыс. TEU (+0,9%), импорт - 124,79 тыс. TEU (+6,8%). Перевалка контейнеров в порту Раума достигла 138,18 тыс. TEU (+2%).

Спад перевалки контейнеров по итогам января-июня отмечен в порту Ханко - на 8%, до 28,72 тыс. TEU, Кеми - на 9,2%, до 7,34 тыс. TEU, Торнио - на 14,3%, до 7,56 тыс. TEU. Порт Пори увеличил контейнерооборот на 27%, до 11,35 тыс. TEU, Оулу - на 8,3%, до 22,47 тыс. TEU, Коккола - на 33,4%, до 8,79 тыс. TEU, Турку - на 1%, до 1,17 тыс. TEU, Уусикаупунки - на 70,3%, до 0,81 тыс. TEU.

Доля порта Хамина-Котка от общего контейнерооборота портов Финляндии составила 42,5%, Хельсинки - 29,5%, Раума - 17,1%. Детальная информация о перевалке контейнеров портами Финляндии представлена в таблице.

По итогам 2016 года контейнерооборот портов Финляндии составил 1,51 млн TEU. Портом Хамина-Котка перевалено 627,83 тыс. TEU, Хельсинки - 450,76 тыс. TEU.