Эксперт: Севморпуть должен стать центром арктической транспортной системы

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Северный морской путь (СМП) должен стать центром обновленной арктической транспортной системы, которая сможет обеспечить решение любых вопросов, связанных с обслуживанием Арктической зоны России. Эта задача требует системного решения и обсуждения на крупных мероприятиях формата Восточного экономического форума (ВЭФ). Такое мнение ТАСС высказал заведующий кафедрой международного публичного и частного права Юридической школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), доктор юридических наук Вячеслав Гаврилов.

Проблемы и перспективы развития Арктики и СМП будут обсуждаться на профильной сессии "Развитие Северного морского пути. От слов к делу" на ВЭФ-2017 во Владивостоке.

Третий Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Транспортная система Арктики

Работа Северного морского пути станет экономически эффективной в случае значительного роста объема грузоперевозок. По некоторым подсчетам, с учетом необходимости ледового сопровождения судов, это возможно при объеме грузовых перевозок не менее 20 млн тонн в год, но для этого необходима большая работа по развитию его инфраструктуры, считает Гаврилов.

"Даже в советское время при всей мощности государственной поддержки объем таких перевозок не превышал 7 млн тонн. России этого объема удалось достигнуть только по итогам 2016 года (6,9 млн тонн), при этом транзитом было перевезено всего около 250 тысяч тонн, а основные грузовые направления ограничивались Обской губой и портами Сабетта и Дудинка. Правительство РФ рассчитывает, что к 2020 году объем перевозок по СМП достигнет 64 млн тонн. Однако для решения этой задачи в России необходимо проделать огромную дополнительную работу по инфраструктурному развитию СМП, который в итоге должен стать центром обновленной арктической транспортной системы, включающей новые или реконструированные железные и автомобильные дороги, примыкающие к СМП, речные и авиационные маршруты, а также соответствующую времени береговую и прочую инфраструктуру", - считает ученый.

По его словам, эта транспортная система должна быть в состоянии обеспечить решение любых задач, связанных с обслуживанием Арктической зоны России: от создания необходимых социальных и культурных условий жизни народов Севера и вовлечения в народно-хозяйственный оборот страны природных ресурсов арктических месторождений ресурсов, до укрепления экономической безопасности и обороноспособности. При этом, однако, стратегического роста объемов перевозок по СМП можно добиться только, задействовав его возможности для крупномасштабного экспорта и транзита углеводородов, включая СПГ, добавил собеседник.

Масштабная задача

По словам Гаврилова, задача развития СМП сложна, требует системного подхода и использования новых юридических схем и механизмов, направленных на усиление конкурентных преимуществ России в Арктике. Облегчить этот процесс могло бы обсуждение на крупных международных форумах, считает он.

"Большую практическую пользу для ее решения могло бы принести, в частности, обсуждение на ВЭФ вопросов о возможности внедрения режима наибольшего благоприятствования или даже национального режима для развития арктических портов, в том числе с использованием механизма международных портовых зон; возрождении отечественного судостроения на новой инновационной основе с целью обеспечения крупномасштабных перевозок углеводородного сырья и других товаров морским путем; развитии правовых основ арктического мореплавания, в том числе в сферах страхования грузов и ответственности перевозчиков, тарифного регулирования; повышении инвестиционной привлекательности отечественных и иностранных капиталовложений в развитие российских северных транспортных коридоров; широком использовании механизмов государственно-частного партнерства при строительстве объектов инфраструктуры Арктической зоны России и СМП, которые могли бы различаться в зависимости от отраслевой направленности и уровня заказчиков соответствующих объектов", - отметил эксперт.