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"Ъ": Группа "Дело" намерена приобрести контрольный пакет "Трансконтейнера"

Экономика и бизнес Транспорт
25 августа, 10:36 UTC+3

Группа оценивает пакет, сейчас принадлежащий РЖД, в 25-35 млрд руб.

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Группа "Дело" намерена приобрести принадлежащий ОАО "РЖД " контрольный пакет (50%) ПАО "Трансконтейнер", сообщает газета "Коммерсант".

По данным "Ъ", "Дело" готово на любой из вариантов приватизации, утвержденный правительством. "Продавец должен определиться со стратегией выхода,- заявили "Ъ" в группе,- мы готовы под нее подстроиться и обсуждать варианты вплоть до приобретения совокупного пакета РЖД и НПФ "Благосостояние", если они будут продаваться единым блоком".

Группа оценивает пакет РЖД в 25-35 млрд руб.

При этом "Дело" допускает создание альянса с другими претендентами на "Трансконтейнер", что, по мнению аналитиков, было бы для группы выигрышной стратегией.

Как ранее сообщал вице-президент РЖД Андрей Старков, в случае принятия решения о продаже доли в "Трансконтейнере" РЖД считают целесообразным продавать весь пакет (50%) на аукционе. Такого же мнения придерживается и Минтранс, заявлял ранее замминистра транспорта РФ Алан Лушников.

Интерес к покупке пакета РЖД в "Трансконтейнере" проявляют несколько компаний, в том числе "Первая грузовая компания" (ПГК) и группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

Президент РЖД Олег Белозеров ранее заявлял, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. По мнению главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, в случае принятия решения о выходе РЖД из капитала оператора, его нужно разделить на несколько компаний.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс две акции оператора принадлежит "Объединенной транспортно- логистической компании" (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

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