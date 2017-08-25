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Ставки авиафрахта продолжили расти в июле

Экономика и бизнес Транспорт
25 августа, 11:34 UTC+3

Однако темпы роста замедлились

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ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Ставки авиафрахта продолжили расти в июле на фоне сохраняющегося увеличения объемов перевозок, но темпы роста замедлились, сообщает AirCargoWorld со ссылкой на данные Drewry.

Согласно последнему отчету Drewry Sea and Air Shipper Insight, ставка покупки перевозочных мощностей в среднем по 28 основным маршрутам перевозок в направлении восток-запад достигла $2,64 за килограмм, что на 1,5% больше, чем в прошлом году.

Ставки выросли также по сравнению с июнем, когда экспедиторы покупали фрахт в среднем по $2,59 за килограмм.

С другой стороны, Drewry отмечает, что темпы роста ставок отстают от роста спроса, который, по данным ИАТА, за первые шесть месяцев года составил 10,4%.

Кроме этого, отмечается замедление темпов роста ставок по сравнению со средним показателем 7,9% по итогам первого полугодия.

Данные Drewry примерно соответствуют показателям индекса TAC, вышедшего ранее в этом месяце, который также свидетельствовал о росте ставок, прежде всего на транстихоокеанских маршрутах перевозок.

Источники AirCargoWorld предположили, что это замедление роста ставок на маршрутах через Атлантику вызвано расширением предложения в связи с увеличением числа рейсов в сезон отпусков.

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