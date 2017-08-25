Ключевой участок ж/д грузового коридора между северной и южной Европой закроют до октября

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Движение по ключевому участку железнодорожного грузового коридора, связывающего северную и южную Европу, будет закрыто до октября, операторы переориентируют грузы на альтернативные маршруты и виды транспорта, сообщает Lloyd’s List.

Перебои движения начались 12 августа, когда в ходе строительства тоннеля в городе Раштатт было повреждено полотно железнодорожной магистрали, пересекающей долину Рейна, которая пропускает 170-200 грузовых составов в день.

Изначально немецкая государственная железнодорожная группа Deutsche Bahn (DB) предположила, что на устранение последствий аварии потребуется около двух недель, однако, уточнив масштаб повреждений, заявила, что ремонтные работы продлятся до 7 октября.

В заявлении DB отмечается, что концерн разработал "различные меры для облегчения грузовых перевозок", в том числе был предложен обходной маршрут для грузовых поездов. Оператор железнодорожной инфраструктуры DB Netz по мере возможности сократил или перенес сроки ремонтных работ на маршрутах, которые могут быть использованы как альтернативы закрытому коридору.

Швейцарский интермодальный оператор Hupac заявил, что хаос на железнодорожном грузовом коридоре, который протянулся от Роттердама до Генуи, "серьезно повлиял на товарообмен между северной Европой и Италией/Швейцарией".

Закрытие магистрали осложнило работу на маршрутной сети Hupac, который отправляет 155 составов в неделю по маршрутам Бенилюкс-Италия, Германия-Италия, Скандинавия- Италия и направлениям швейцарского импорта и экспорта.

Оператор сообщил, что к этой неделе ему удалось разработать альтернативные маршруты для отправки половины поездов, которые должны были следовать через закрытый участок - это достаточный минимум в условиях относительно низкого спроса в летний сезон.

На этой неделе DB рассчитывает пропустить примерно одну треть от количества поездов по имеющимся обходным маршрутам.

DB также работает над переориентацией части трафика на Коридор 2 через территорию Франции. Пресс-служба компании сообщила, что этот коридор в настоящее время мало используется по техническим причинам, в том числе из-за ограничений, связанных со спецификой организации движения, а также недостатка машинистов, которые имеют право работать во Франции, имеют необходимые знания языка и сети.

Кроме того, прорабатываются альтернативные способы доставки, в том числе переориентация грузов на другие виды транспорта.

Ранее на этой неделе ТАСС сообщал, что компания Contargo - один из крупнейших внутриевропейских операторов баржевых контейнерных перевозок - работает над организацией регулярных баржевых сервисов для замены отмененных поездов. Компания сообщила, что на этой неделе отправит четыре баржи из города Базель в Дуйсбург и далее в Роттердам. Вместимость каждой баржи соответствует трем стандартным поездам.