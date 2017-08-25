Завершена проходка тоннеля для станции метро у стадиона в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Компания "Метрострой" завершила проходку тоннеля, соединяющего станцию "Приморская" Невско-Василеостровской [зеленой] ветки петербургского метро с новыми станциями, которые будут введены к чемпионату мира по футболу в 2018 году, передает корр. ТАСС.

"В пятницу утром завершился основной этап строительства продолжения Невско-Василеостровской линии - проходка двухпутного участка протяженностью 5,2 км от стартового котлована до станции "Приморская", - сообщил вице- губернатор Петербурга Игорь Албин на мероприятии, посвященном завершению этапа стройки.

Он напомнил, что открытие станций будет частью подготовки города к приему чемпионата мира по футболу. "Ряд обязательств вытекают из того мероприятия, к которому готовится Россия и Санкт-Петербург в 2018 году - чемпионату мира по футболу, и открытие станций Невско-Василеостровской линии является важным этапом подготовки этого мероприятия", - сказал он.

Проходка тоннеля велась с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса "Надежда". Ранее с применением этого щита уже был пройден двухпутный участок Фрунзенского радиуса.

Параллельно с формированием тоннеля идет обустройство станций "Новокрестовская" и "Беговая". На "Новокрестовской" ведется монтаж подъемно-транспортного оборудования - эскалаторов, траволаторов, выполняются отделочные работы. На "Беговой" сооружается нижний ярус станции, осенью начнутся монтажные и отделочные работы. Участок зеленой ветки петербургского метро должен быть введен 30 марта 2018 года.

Завершат в срок, несмотря на отставание

Ранее заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт- Петербурга Вадим Власов сообщил, что строительство станции метро "Новокрестовская", которую возводят у стадиона "Санкт- Петербург" к чемпионату мира по футболу 2018 года, завершится в срок, несмотря на отставание в графике работ. По его словам, окончание строительных работ намечено на 28 февраля, а ввод в эксплуатацию станции - на 30 марта 2018 года. Стоимость работ по контракту составляет 30,1 млрд рублей. "Новокрестовская" способна будет пропускать до 35 тыс. пассажиров в час.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.