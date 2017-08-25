Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Завершена проходка тоннеля для станции метро у стадиона в Санкт-Петербурге

Экономика и бизнес Транспорт
25 августа, 15:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, августа. /ТАСС

Протяженность новых тоннелей составила 5,2 км

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Компания "Метрострой" завершила проходку тоннеля, соединяющего станцию "Приморская" Невско-Василеостровской [зеленой] ветки петербургского метро с новыми станциями, которые будут введены к чемпионату мира по футболу в 2018 году, передает корр. ТАСС.

"В пятницу утром завершился основной этап строительства продолжения Невско-Василеостровской линии - проходка двухпутного участка протяженностью 5,2 км от стартового котлована до станции "Приморская", - сообщил вице- губернатор Петербурга Игорь Албин на мероприятии, посвященном завершению этапа стройки.

Он напомнил, что открытие станций будет частью подготовки города к приему чемпионата мира по футболу. "Ряд обязательств вытекают из того мероприятия, к которому готовится Россия и Санкт-Петербург в 2018 году - чемпионату мира по футболу, и открытие станций Невско-Василеостровской линии является важным этапом подготовки этого мероприятия", - сказал он.

Проходка тоннеля велась с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса "Надежда". Ранее с применением этого щита уже был пройден двухпутный участок Фрунзенского радиуса.

Параллельно с формированием тоннеля идет обустройство станций "Новокрестовская" и "Беговая". На "Новокрестовской" ведется монтаж подъемно-транспортного оборудования - эскалаторов, траволаторов, выполняются отделочные работы. На "Беговой" сооружается нижний ярус станции, осенью начнутся монтажные и отделочные работы. Участок зеленой ветки петербургского метро должен быть введен 30 марта 2018 года.

Завершат в срок, несмотря на отставание

Ранее заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт- Петербурга Вадим Власов сообщил, что строительство станции метро "Новокрестовская", которую возводят у стадиона "Санкт- Петербург" к чемпионату мира по футболу 2018 года, завершится в срок, несмотря на отставание в графике работ. По его словам, окончание строительных работ намечено на 28 февраля, а ввод в эксплуатацию станции - на 30 марта 2018 года. Стоимость работ по контракту составляет 30,1 млрд рублей. "Новокрестовская" способна будет пропускать до 35 тыс. пассажиров в час.

Смотрите также

Инфраструктурные проекты, реализованные к Кубку конфедераций 2017 года. Справка

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
4
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы
5
Убит депутат парламента Чечни
6
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
7
Ученые разгадали тайну гибели первой в истории подлодки, потопившей корабль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама