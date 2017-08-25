Госэкспертиза проекта трассы "Таврида" в Крыму продлится до 8 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Государственная экспертиза проекта строительства федеральной трассы "Таврида" на Крымском полуострове завершится до 8 сентября, а не до 20 августа, как планировалось ранее. Задержка связана со сложностью проекта, сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя Совета министров региона Виталий Нахлупин.

"Мы планируем, что 8 сентября проект (трассы "Таврида" - прим. ТАСС) выйдет из экспертизы", - сказал он. "Задержка связана с большой сложностью проекта. Кроме того, некоторые документы, которые мы как заказчики должны были подготовить по этому проекту, нуждаются в изменениях. Мы совместными усилиями сейчас данные документы исправляем", - пояснил Нахлупин.

Трасса "Таврида" протяженностью почти 280 километров свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России. Трасса будет скоростной: машины смогут разгоняться на ней до 120 км/ч. Заказчиком проекта выступает Служба автодорог республики, подрядчиком - АО "ВАД".

Согласно проекту, который будет реализован в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, трасса будет полностью построена к концу 2020 года, но четыре из шести ее участков будут готовы к концу 2018 года принять транспортный поток с возведенного Керченского моста. На трассе будет построено 90 мостов и путепроводов, создано 17 транспортных развязок, 30 пешеходных переходов.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что предельная стоимость "Тавриды" - до 140 млрд рублей в ценах 2016 года. По словам Нахлупина, на строительство дороги в 2017 году предусмотрено порядка 19 млрд рублей в части авансового платежа подрядчику.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Открытие автомобильного движение в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.