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"Алтайавтодор" намерен привлечь средства бюджета РФ на создание дороги вокруг Барнаула

Экономика и бизнес Транспорт
25 августа, 16:09 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 25, августа. /ТАСС

Документы на конкурс по федеральному финансированию будут поданы к марту 2018 года

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БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Проектирование автодороги в объезд Барнаула проектной стоимостью 18 млрд рублей находится в завершающей стадии, планируется к марту 2018 года представить документы на конкурс по федеральному финансированию. Об этом сообщил в пятницу на совещании по развитию дорожной сети региона руководитель управления автодорог края "Алтайавтодор" Василий Мотуз.

"Начали материалы подавать в Главэкспертизу в электронном виде. Параллельно приступили к разработке финансовой модели - той части, которая будет на условиях государственно-частного партнерства. После материалы будут переданы в Минстройтранс региона для рассмотрения. Планируем подать документы на участие в отборе на финансирование за счет федерального бюджета по системе "Платон" до марта 2018 года" - сказал Мотуз.

Строительство автодороги - крупный инвестпроект, предусмотренный в стратегии развития автодорог края до 2025 года. Проектируемая магистраль - южное полукольцо вокруг города протяженностью более 68 км, создание трассы предполагается от автодороги Павловский тракт по территории Первомайского, Павловского и Калманского районов, далее она примкнет к федеральной автодороге Р-256 "Чуйский тракт".

Объезд необходим Барнаулу для разгрузки дорог - среднесуточная интенсивность движения на подъездах к столице края достигает 20 тыс. автомобилей, и этот показатель постоянно растет. Транзитный транспорт из Казахстана и других регионов затрудняет движение, дорожное покрытие разрушается быстрее, увеличивается себестоимость перевозок грузов и пассажиров. Объездная дорога поможет решить эту проблему - она соединит две федеральные трассы и обеспечит вывод транзитного автотранспорта из центра города.

Как сообщалось ранее, стоимость объезда Барнаула может увеличиться с проектных 18 млрд рублей до 20 млрд рублей, пропускная способность объекта - до 25 тыс. автомобилей в сутки. На строительство обхода могут быть привлечены средства системы "Платон" - до 80% необходимой суммы на строительство моста через реку Обь длиной 2,4 км и до 50% средств на саму автодорогу.

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