Авиаперевозки грузов по итогам января-июля 2017 года выросли на 20,9%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Перевозка грузов и почты гражданской авиацией РФ по итогам января-июля 2017 года увеличилась на 20,9%, до 626,47 тыс. тонн. Грузооборот составил 4,27 млрд тонно-км (+20,8%). Перевозка пассажиров за отчетный период выросла на 21%, до 58,27 млн человек. Пассажирооборот составил 143,88 млрд пасс-км (+23,8%), сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России.

Пассажиропоток в международном сообщении вырос на 37,7%, до 23,47 млн человек, пассажирооборот - на 35,9%, до 80,5 млрд пасс-км. Перевозка пассажиров между Россией и странами СНГ увеличилась на 13,7%, между Россией и прочими зарубежными странами - на 43,7%. Грузов и почты в международном сообщении перевезено 471,51 тыс. тонн, что больше, чем в январе-июле 2016 года на 25,4%. Грузооборот составил 3,78 млрд тонно-км (+22,4%).

Во внутреннем сообщении отмечен рост перевозки пассажиров на 11,8%, до 34,8 млн человек, грузов и почты - на 9,2%, до 154,96 тыс. тонн. Пассажирооборот увеличился на 11,1%, до 63,38 млрд пасс-км, грузооборот - на 9,8%, до 486,19 млн тонно-км.

Процент занятости пассажирских кресел за отчетный период увеличился на 2,4 пр.п., до 82,5%, процент коммерческой загрузки - на 2,7 пр.п., до 69,4%.

По итогам 2016 года грузооборот гражданской авиации России составил 6,58 млрд тонно-км, перевозка грузов и почты - 976,88 тыс. тонн, пассажирооборот - 215,59 млрд пасс-км, перевозка пассажиров - 88,56 млн человек.