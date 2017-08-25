NYK начнет испытания контейнеровоза автономного плавания в 2019 году

ТОКИО, 25 августа, /ТАСС/. Японская контейнерная линия Nippon Yusen K.K. планирует начать испытания контейнеровоза автономного плавания на маршрутах через Тихий океан в 2019 году, сообщает Bloomberg.

NYK планирует использовать для испытания новых технологий удаленного оперирования судами крупнейший контейнеровоз, работающий на маршруте из Японии в Северную Америку, рассказал в интервью Bloomberg глава Технологического института Монохакоби Хидэюки Андо. В ходе испытаний на борту судна будет присутствовать экипаж в полном составе.

Разработкой технологии обеспечения автономного судоходства также занимаются такие компании, как Rolls-Royce Holdings Plc, крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton Ltd и норвежский производитель удобрений Yara International ASA. Последний планирует начать эксплуатацию первого контейнеровоза автономного плавания на маршруте протяженностью 37 морских миль между тремя портами на юге Норвегии уже в следующем году.

Как ТАСС сообщал ранее, несколько японских судостроителей и судоходных компаний, включая Mitsui OSK Lines и NYK, намерены совместно создать флот из 250 дистанционно управляемых грузовых судов к 2025 году.