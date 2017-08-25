Латвия получила кредит в 22,8 млн евро на модернизацию локомотивов

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РИГА, 25 августа. /ТАСС/. Национальный оператор железнодорожной инфраструктуры Латвии VAS Latvijas Dzelzces (LDz) заключил соглашение с Nordic Investment Bank (NIB) о предоставлении кредита на сумму 22,8 млн евро сроком на 12 лет на модернизацию 14 дизельных локомотивов 2M62UM, говорится в сообщении компании.
Дочерняя структура LDz, LDz Ritosa sastava serviss, начала работу над проектом в 2015 году.
Модернизация позволит продлить срок эксплуатации локомотивов на 30 лет и обеспечит их соответствие европейским экологическим стандартам Euro III A. Также предполагается увеличение мощности локомотивов на 50% и сокращение расхода топлива на 17%.
Работа над проектом будет завершена в 2018 году.