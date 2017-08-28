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"Ъ": авиакомпании призывают вернуть госрегулирование цен в Московском авиаузле

Экономика и бизнес Транспорт
28 августа, 10:31 UTC+3

По данным "Ъ", с начала года во Внукове сборы выросли на 9%, в Домодедове - почти на 34%, в Шереметьеве - на 16%

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) вернуть обратно госрегулирование тарифов аэропортов в Московском авиаузле (МАУ), которое было частично отменено в конце 2015 года, сообщает газета "Коммерсантъ".

Речь идет о плате за взлет-посадку, стоянку судов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров.

Из письма АЭВТ заместителю руководителя ФАС Александру Редько следует, что с июля 2016 года по август 2017 года в аэропортах "наблюдается опережающий рост цен" на топливо и аэропортовые услуги. По подсчетам АЭВТ, в среднем заправка топливом подорожала на 12%, доставка пассажиров - на 18%, бортового питания - на 6%, обслуживание пассажиров на международных линиях - на 10%, авиабезопасность - на 8%, уборка самолета - на 4%. В то время как из-за конкуренции между авиакомпаниями их доходы от перевозки за январь-июль снизились в среднем на 5%, а по отдельным направлениям - на 10%.

В пресс-службе ФАС сообщили "Ъ", что рассмотрят обращение.

Источник "Ъ", знакомый с позицией службы, говорит, что аэропорты Москвы действительно поднимают сборы, но предварительно "всегда обращаются в ФАС, предоставляя финансовое обоснование своих действий".

По данным "Ъ", с начала года во Внукове сборы (без учета аэронавигации и заправки топливом) выросли на 9%, в Домодедове - почти на 34%, в Шереметьеве - на 16,1%.

По словам источника "Ъ", опережающий рост в Домодедове "обусловлен сильным недофинансированием в предыдущие периоды". К тому же, добавляет собеседник "Ъ", в Домодедове и Шереметьеве "идет масштабное строительство за счет средств операторов".

В Домодедове считают статистику АЭВТ "некорректной", поскольку расчет "не учитывает уровень накопленной инфляции с последнего момента повышения тарифов". В части топливного обеспечения "аэропорт идет по пути демонополизации". В Шереметьеве "Ъ" сообщили, что "ежегодный рост ставок аэропортовых сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов не превышает уровень инфляции".

При этом опрошенные "Ъ" авиакомпании поддержали оценку АЭВТ.

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