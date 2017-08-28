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"Ъ": "Красное Сормово" возглавит Сергей Итальянцев из ОСК

Экономика и бизнес Транспорт
28 августа, 10:59 UTC+3

Срок полномочий Николая Жаркова, возглавлявшего предприятие больше 30 лет, истек в июне

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. На должность генерального директора нижегородской верфи "Красное Сормово", входящей в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК), может быть назначен руководитель дирекции программы "Суда река-море" ОСК Сергей Итальянцев, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в судостроительной отрасли.

Сам Итальянцев отказался от комментариев. Срок полномочий Николая Жаркова, возглавлявшего предприятие больше 30 лет, истек в июне. По словам собеседников "Ъ", Николай Жарков представлен к госнаграде, президентский указ об этом должен выйти в ближайшее время.

Итальянцев организовал судостроительную инжиниринговую фирму по скоростным судам в 1991 году. Через десять лет занял пост гендиректора судостроительной компании "АКС-Инвест" (занималась выпуском судов на воздушной подушке). После 2010 года работал исполнительным директором завода "Нижегородский теплоход". В 2012 году организовал проектирование и производство речных пассажирских судов в Нижнем Новгороде. С марта 2015 года работает в ОСК.

Один из источников "Ъ" в отрасли говорит, что вероятность назначения Итальянцева генеральным директором "Красного Сормова" 98%, "его кандидатура прошла практически все утверждения".

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