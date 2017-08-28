Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиакомпании России в январе-июле 2017 года увеличили грузооборот на 20,8%

Экономика и бизнес Транспорт
28 августа, 11:09 UTC+3

Доля перевозки грузов ГК "Волга-Днепр" составила 55,9%, "Аэрофлот" - 23,1%, S7 Group - 4,8% совокупного объема

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Авиакомпании России в январе-июле 2017 года увеличили грузооборот на 20,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 4,27 млрд тонно-км. Объем перевозок грузов и почты составил 626,47 тыс. тонн (+20,9%). Процент коммерческой загрузки вырос на 2,7 п.п., до 69,4%, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация).

Лидирующие позиции по перевозке почты и грузов, а также грузообороту в январе-июле 2017 года занимает группа компаний "Волга-Днепр", совокупный грузооборот которой составил 3,3 млрд тонно-км (+16,8%). Перевозка грузов и почты группой в отчетном периоде выросла на 16,7%, до 350,47 тыс. тонн. Авиакомпанией "ЭйрБриджКарго" перевезено 321,22 тыс. тонн (+15,1%), грузооборот составил 3,16 млрд тонно-км (+16,6%).

ГК "Аэрофлот" увеличила перевозку грузов на 45,6%, до 144,44 тыс. тонн, грузооборот составил 655,67 млн тонно-км (+49,5%). Материнской компанией "Аэрофлот" за отчетный период перевезено 122,66 тыс. тонн (+40,2%).

Совокупный объем перевозки грузов и почты авиакомпаниями "Сибирь" и "Глобус" (входят в группу компаний S7 Group) составил 29,86 тыс. тонн (рост к январю-июлю 2016 года - 13,5%), грузооборот составил 75,62 млн тонно-км (+16,7%).

Доля перевозки грузов ГК "Волга-Днепр" составила 55,9%, "Аэрофлот" - 23,1%, S7 Group - 4,8% совокупного объема.

По итогам 2016 года грузооборот гражданской авиации РФ достиг 6,58 млрд тонно-км, перевозка грузов и почты - 0,98 млн тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж
7
ФАС поддержала предложения Минфина по реформированию ОСАГО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама