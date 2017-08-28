МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Авиакомпании России в январе-июле 2017 года увеличили грузооборот на 20,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 4,27 млрд тонно-км. Объем перевозок грузов и почты составил 626,47 тыс. тонн (+20,9%). Процент коммерческой загрузки вырос на 2,7 п.п., до 69,4%, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация).

Лидирующие позиции по перевозке почты и грузов, а также грузообороту в январе-июле 2017 года занимает группа компаний "Волга-Днепр", совокупный грузооборот которой составил 3,3 млрд тонно-км (+16,8%). Перевозка грузов и почты группой в отчетном периоде выросла на 16,7%, до 350,47 тыс. тонн. Авиакомпанией "ЭйрБриджКарго" перевезено 321,22 тыс. тонн (+15,1%), грузооборот составил 3,16 млрд тонно-км (+16,6%).

ГК "Аэрофлот" увеличила перевозку грузов на 45,6%, до 144,44 тыс. тонн, грузооборот составил 655,67 млн тонно-км (+49,5%). Материнской компанией "Аэрофлот" за отчетный период перевезено 122,66 тыс. тонн (+40,2%).

Совокупный объем перевозки грузов и почты авиакомпаниями "Сибирь" и "Глобус" (входят в группу компаний S7 Group) составил 29,86 тыс. тонн (рост к январю-июлю 2016 года - 13,5%), грузооборот составил 75,62 млн тонно-км (+16,7%).

Доля перевозки грузов ГК "Волга-Днепр" составила 55,9%, "Аэрофлот" - 23,1%, S7 Group - 4,8% совокупного объема.

По итогам 2016 года грузооборот гражданской авиации РФ достиг 6,58 млрд тонно-км, перевозка грузов и почты - 0,98 млн тонн.