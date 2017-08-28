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ОЭЗ Татарстана и СЭЗ Казахстана планируют соединить логистические терминалы желдорогой

Экономика и бизнес Транспорт
28 августа, 13:06 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 28, августа. /ТАСС

Также стороны договорились о совместном развитии ИТ-проектов по интеграции систем СЭЗ с системами сухих портов, логистических центров

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КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане и специальная экономическая зона (СЭЗ) "Хоргос - Восточные ворота" Казахстана планируют соединить свои логистические терминалы железной дорогой. Гендиректор ОЭЗ Тимур Шагивалеев подписал меморандум о сотрудничестве с казахстанской СЭЗ в ходе визита делегации Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым в Казахстан, сообщила в понедельник пресс- служба ОЭЗ "Алабуга".

"Цель заключенного меморандума - развитие взаимовыгодного сотрудничества с использованием возможностей и потенциала транспортно-логистических терминалов экономических зон. ОЭЗ "Алабуга" и СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" договорились принять меры по установлению железнодорожной связи между терминалами, продвижению логистического терминала каждой из зон", - говорится в сообщении.

Также стороны договорились о совместном развитии ИТ-проектов по интеграции систем СЭЗ с системами сухих портов, логистических центров и других СЭЗ. По данным пресс-службы ОЭЗ "Алабуга", ключевой элемент инфраструктуры СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" - сухой порт, который содержит несколько терминалов для перегрузки с узкой колеи железнодорожной ветки на широкую колею и для автодорожного транспорта. Логистическая зона СЭЗ площадью 224,9 га и объемом логичестических помещений до 50 тыс. кв м включает оптовые склады, базы для сбыта и хранения и т. д.

ОЭЗ "Алабуга" расположена в Елабужском районе Татарстана, на нее приходится две трети выручки ОЭЗ России. По состоянию на конец 2016 года в "Алабуге" зарегистрированы 53 резидента. Объем освоенных инвестиций ОЭЗ инвестиций в 2016 году превысил 9 млрд рублей, с начала ее существования (2005 года) - почти 107 млрд рублей. При этом до 2023 года планируется привлечь 360 млрд рублей инвестиционных средств (данные - ОЭЗ ППТ "Алабуга" - управляющая компания).

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