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Турецкая Onur Air планирует ввести прямые рейсы Измир - Москва

Экономика и бизнес Транспорт
28 августа, 14:54 UTC+3 ТАСС

Аэропорт Измира на данный момент малопопулярен с точки зрения туристического пассажиропотока, и практически все рейсы, в том числе из РФ, летят с пересадкой в Стамбуле

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ТАСС, 28 августа. Турецкий авиаперевозчик Onur Air намерен ввести регулярные прямые рейсы между Измиром и Москвой. Как сообщает в понедельник новостной портал "Эйрпорт хабер", об этом заявил гендиректор компании Теоман Тосун.

"Этим летом мы начали рейсы Москва - Стамбул и очень удовлетворены результатами. Мы повысим регулярность этих перелетов. А также мы начали подготовку к открытию рейсов Измир - Москва, и это верный выбор, исходя из запросов россиян", - сказал он. Тосун отметил, что ранее потребность на измирское направление не была изучена, но "после проведения в городе международной выставки (18-27 августа, партнером была РФ - прим. ТАСС) стало ясно, что спрос с российской стороны есть".

Генеральный директор Onur Air заметил, что более всего Турция разрекламировала Анталью как туристическое направление, но "есть еще и Измир, и Даламан, Бодрум, Кайсери, Эрзурум, куда тоже надо постепенно открывать прямые рейсы". Аэропорт Измира на данный момент малопопулярен с точки зрения туристического пассажиропотока, и практически все рейсы, в том числе из РФ, летят с пересадкой в Стамбуле.

Относительно вопроса о московском аэропорте назначения, куда сможет прилетать рейс Onur Air из Измира, Тосун отметил, что пока этот нюанс не согласован. "Московские аэропорты - это Шереметьево, Домодедово и Внуково, но не Жуковский. Мы работаем над тем, чтобы получить разрешение на полеты в Домодедово. Получится - будем летать туда, нет - увеличим количество наших рейсов из Жуковского до семи в неделю и запустим оттуда измирский рейс", - сказал он.

Onur Air является частным перевозчиком, работающим на рынке Турции с 1992 года. В ее парке 23 пассажирских самолета, которые осуществляют перелеты между 15 городами республики, а также в Азербайджан, Иран и несколько европейских стран. Компания является лоукостером.

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