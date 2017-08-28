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Индекс SCFI на ключевых направлениях перевозок снизился

Экономика и бизнес Транспорт
28 августа, 16:23 UTC+3

Наиболее сильно вновь снизились ставки в направлении портов Ближнего Востока

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Материал из 1 страницы
© EPA/ALEX HOFFORD

ШАНХАЙ, 28 августа. /ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах контейнерных перевозок, за исключением маршрутов из Азии в северную Европу, снизились на прошедшей неделе, несмотря на начало сезона пикового спроса.

Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты северной Европы выросло по состоянию на конец прошлой недели на 0,5%, до $923 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера), индекс ставок на порты Средиземного моря сократился на 1,1%, до $822 за TEU. Эти значения, тем не менее, на треть и на половину превышают соответствующие показатели прошлого года.

На сервисах, пересекающих Тихий океан, индекс ставок на порты западного побережья США сократился за прошедшую неделю на 7,1%, до $1541 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья упали за неделю на 6,7%, до $2419 за FEU. Текущие уровни ставок превышают показатели месяцем ранее на 25% и 8%, прошлогодние - на 34% и 44%, соответственно.

Наиболее сильно вновь снизились ставки в направлении портов Ближнего Востока. Ставки на перевозку контейнеров из Шанхая в Дубай на прошлой неделе упали на 13%, до $475 за TEU, за месяц ставки на этом направлении упали на 34%. 

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