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Выручка Eimskip во II квартале 2017 года выросла на 37,2%, до €173,1 млн

Экономика и бизнес Транспорт
28 августа, 16:43 UTC+3

Eimskip является одной из крупнейших транспортных компаний в Северной Атлантике

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РЕЙКЬЯВИК, 28 августа. /ТАСС/. Выручка исландской судоходной и экспедиторской группы Eimskip во втором квартале 2017 года выросла на 37,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года и составила 173,1 млн евро, в значительной мере, за счет новых приобретений, следует из отчета компании.

Объемы линейных перевозок выросли на 3,5%, выручка от этих операций составила 117,5 млн евро (+22,4%). Объемы в сегменте экспедирования выросли на 39,6%, выручка - на 84,3%, до 55,6 млн евро. В компании отмечают, что 70,3% прироста выручки обеспечили новые приобретения, 14% - органический рост.

Чистая прибыль за второй квартал составила 4,9 млн евро по сравнению с 8,8 млн евро за тот же период 2016 года. Снижение было обусловлено неблагоприятными изменениями курса валют.

Выручка Eimskip за первые шесть месяцев составила 320 млн евро (+33,6%). Чистая прибыль сократилась более чем вдвое, с 10,6 млн евро до 5,1 млн евро. Объем перевозок линейного бизнеса вырос на 3,3%, экспедирования - на 34,3%.

Eimskip является одной из крупнейших транспортных компаний в Северной Атлантике.

В последнее время Eimskip агрессивно расширяется. В январе компания приобрела 80% акций бельгийской транспортной компании Mareco, специализирующейся на перевозке мясных и морепродуктов. Объем перевозок Mareco оценивается в 32 тыс. TEU в год, годовая выручка - в 60 млн евро. В апреле Eimskip приобрела 51% акций американской CSI Group LLC за 1 млн евро, в июне - 75% датского логистического оператора SHIP-LOG, специализирующегося на организации доставки рефрижераторных грузов.

В апреле антимонопольное ведомство Норвегии не согласовало сделку по покупке Eimskip норвежской компании Nor Lines AS из-за угрозы конкуренции. В июле заявку на покупку компании подал голландский оператор Samskip.

Eimskip оперирует флотом из 22 судов, из которых 13 находятся в собственности и девять зафрахтованы. Четырнадцать судов обслуживают линейные контейнерные сервисы, три работают на спотовом рынке, одно используется для перевозок навалочных грузов, четыре - на паромных линиях.

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