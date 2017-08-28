"РЖД Логистика" на ВЭФ подпишет два соглашения о транспортно-логистическом сотрудничестве

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика", крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, подпишет два соглашения о транспортно-логистическом сотрудничестве на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом говорится в сообщении компании.
Первое соглашение будет подписано с универсальной контейнерной компанией UNICON 1520 о взаимном сотрудничестве по проектам АО "РЖД Логистика" с предоставлением инновационного подвижного состава.
Второе соглашение о комплексном логистическом сопровождении на этапе разработки Адамсовского угольного месторождения в Приморском крае будет подписано с руководством по добыче энергоресурсов ООО "Хуафэн" провинции Цзилинь (КНР). Документ позволит сторонам развивать поставки угольной продукции в КНР через погранпереходы и порты Дальнего Востока, отмечается в сообщении компании.
АО "РЖД Логистика" создано в ноябре 2010 г. в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.