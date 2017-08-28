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Реконструкция причалов "Магаданского морского торгового порта" будет завершена в срок

Экономика и бизнес Транспорт
28 августа, 17:23 UTC+3

Реконструкция проводится в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Реконструкция причалов АО "Магаданский морской торговый порт" (Магаданский МТП) будет завершена в срок, говорится в сообщении Минвостокразвития.

"В морском порту после совещания с подрядчиком "Больверк" и заказчиком график был уточнен. Подрядчик получил 85 метров для работы на 5 причале с тем, чтобы перейти туда и его завершить. Поэтому 20 сентября - точка отчета. Мы отследим и проконтролируем, чтобы все работы в морском торговом порту на 4 и 5 причалах были выполнены в установленные сроки", - подчеркнул глава региона Владимир Печеный.

Реконструкция причалов Магаданского МТП проводится в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года".

"Идем по графику. Занимаемся бетонированием территории, монтируем анкерные тяги, проводим земляные работы. Это уже завершающий комплекс работ на четвертом причале. Уже 20 августа приступаем к пятому, а четвертый причал должен быть завершен к концу сентября - началу октября", - рассказал руководитель подрядной организации "Больверк" Вадим Кирьяков.

АО "Магаданский МТП" - стивидорная компания, предоставляющая услуги в порту Магадан. Порт расположен на северном побережье Охотского моря на узком перешейке между двух бухт - бухтой Нагаева и бухтой Гертнера. В порту имеется 13 причалов, из которых три для перевалки нефтепродуктов, два - для контейнеров, и восемь - для других грузов.

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