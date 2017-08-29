"Трансконтейнер" в I полугодии удвоил чистую прибыль по МСФО - до 2,8 млрд руб.

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2017 года выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 2,836 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка "Трансконтейнера" за отчетный период составила 30,673 млрд рублей, что на 30,3% выше показателя прошлого года, показатель EBITDA увеличился на 62,7% - до 5,2 млрд рублей.
Рентабельность по чистой прибыли выросла с 14,2% в первом полугодии 2016 года до 21,8% в отчетном периоде. Рентабельность по EBITDA возросла с 32,1% до 40% соответственно.
Чистая прибыль "ТрансКонтейнера" во втором квартале 2017 года составила 1,770 млрд рублей, что на 85,1% выше уровня второго квартала 2016 года. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 17,8% до 25,4% соответственно.
"На динамику чистой прибыли положительное влияние оказали рост объемов перевозок вагонным и контейнерным парком общества, эффективное управление порожними пробегами и рост производительности труда", - отмечается в сообщении.
Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 30,4% год к году и составила 12,985 млрд рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 23%.
По состоянию на 30 июня 2017 года активы компании по МСФО составили 54,330 млрд рублей, долг - 7,7 млрд рублей, чистый долг (за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) - 1,292 млрд рублей.
По сравнению со значением на 31 декабря 2016 года чистый долг "Трансконтейнера" сократился на 63,4%.
"Трансконтейнер" располагает 42 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 23 тыс. фитинговых платформ и более 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров.
ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе FESCO - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.
Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.