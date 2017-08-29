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"Ведомости": "Центральная ППК" заказала 2 поезда у Тверского вагонзавода на 1,3 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
29 августа, 10:26 UTC+3

ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который осуществляет перевозку пассажиров в 11 регионах РФ

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (Центральная ППК) заказала два поезда "Иволга" (ЭП2Д) у Тверского вагоностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг", ТМХ), сообщает газета "Ведомости".

"В понедельник она (Центральная ППК - прим. ред.) сообщила о покупке еще двух поездов - "Иволга" (ЭП2Д) у Тверского вагоностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг", как и Центральная ППК, он подконтролен Искандеру Махмудову и Андрею Бокареву). Поезда "Иволга" предназначены для использования на небольших расстояниях - в составе всего пять вагонов, оборудованных мониторами и системами видеонаблюдения. Сумма сделки по ним составила 1,3 млрд руб", - пишет газета.

По данным "Ведомостей", сейчас в парке компании 431 единица транспорта (электропоезда, автомотрисы и рельсовые автобусы) - все они арендованы у РЖД. Собственных электропоездов у Центральной ППК - 68. Но до конца 2018 г., рассчитывает перевозчик, все экспрессы одного из самых загруженных направлений - Киевского - будут собственными.

Аренда подвижного состава с экипажем - самая большая статья расходов Центральной ППК. В 2016 г. затраты по ней выросли на 6,7%, до 15,6 млрд руб., отмечает газета, со ссылкой на отчет компании за 2016 г. В прошлом году Центральная ППК закупила 24 поезда, в 2017 г. - уже 20 поездов.

Сколько всего поездов планирует Центральная ППК закупить в этом году - неясно; назывались оценки от 24 до 34 поездов, пишут "Ведомости".

ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который осуществляет перевозку пассажиров в 11 регионах РФ. В 2015 году ОАО "Центральная ППК" заключило 15-летние контракты на обслуживание пассажиров в Москве, Московской и Рязанской областях. Доля компании в пригородных железнодорожных перевозках по России составляет 63,7%.

ЦППК обеспечивает 91,4% пригородных пассажирских перевозок в Московском железнодорожном узле. В 2016 году компания перевезла более 540 млн пассажиров.

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