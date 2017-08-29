Власти Приангарья намерены вернуть бюджетное финансирование строительства нового аэропорта

МОСКВА, 29 августа./ТАСС/. Правительство Иркутской области планирует вернуть бюджетное финансирование строительства нового аэропорта Иркутска в размере 23 млрд руб. в ФЦП после 2022 года, сообщает газета "Коммерсантъ".

"Из письма министра жилищной политики, энергетики и транспорта области Артура Сулейменова гендиректору АО "Международный аэропорт Иркутск" Александру Рябикину (копия есть у "Ъ") следует, что к первому кварталу 2019 года Росавиация и власти региона намерены включить бюджетные 23 млрд руб., выделенные на строительство аэропорта, в транспортную ФЦП, которая начнет действовать после 2022 года", - пишет газета.

Ранее средства на модернизацию Иркутского аэропорта были предусмотрены в ФЦП "Развитие транспортной системы РФ (2010-2020 годы), однако в мае Минтранс РФ предложил исключить все аэропорты Иркутской области из федеральной программы модернизации, поскольку регион не выполняет обязательства по развитию авиаузла.

По данным "Ъ", региональный минтранс рассчитывает, что новый аэропорт будет сдан в 2025-2026 годах. В Минтрансе РФ "Ъ" сообщили: вопрос финансирования "находится в проработке".

Развитие Иркутского авиаузла

В декабре 2014 года вышел указ президента РФ о передаче Иркутской области из федеральной собственности 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" для реконструкции действующего аэропорта и строительства нового на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) с инвестициями не менее 20 млрд рублей.

Во исполнение указа в марте 2015 года вышло соответствующее распоряжение правительства, а в начале апреля прошлого года Министерство имущественных отношений области стало единственным акционером аэропорта.

Еще в 2014 году правительство области, Минтранс и Росавиация заключили соглашение, по которому область обязалась в течение 11 месяцев после вступления в силу распоряжения правительства о передаче акций принять решение о строительстве нового аэропорта Иркутска на условиях ГЧП, а в течение 16 месяцев выбрать по конкурсу инвестора для ГЧП и начать строительство нового аэропорта.

Претендентами на партнерство с региональными властями в развитии авиаузла считались "Аэропорты регионов" ("Ренова") и "Базэл Аэро". Однако основным претендентом регион указывал "Новапорт" Романа Троценко. На паритетных началах "Новапорт" и власти региона создали управляющую компанию (УК) для реконструкции международного аэропорта в Иркутске с уставным капиталом 20 тыс. рублей, что вызывало недовольство ФАС.

В мае текущего года губернатор Сергей Левченко заявил, что обсуждается вариант консорциума инвесторов, а в июне он уточнил: к строительству нового аэропорта планируется привлечь трех инвесторов, каждый из которых, как и регион, получит по 25%.