В Мурманск прибыла первая техника для создания Кольской верфи "Новатэка"

МУРМАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Партия большегрузных самосвалов для строительства Кольской верфи прибыла в Мурманский морской торговый порт (ММТП). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ММТП.

"Теплоход "Полар Кинг" с грузом строительной техники для нового проекта компании "Новатэк", реализация которого разворачивается в районе поселка Белокаменка, прибыл из Архангельска и ошвартовался у причала № 15 Мурманского морского торгового порта", - сообщили в ММТП.

Среди поступившей спецтехники - тяжелые сочлененные карьерные самосвалы "Вольво". Это грузовые вездеходы, поскольку они могут работать в условиях заболоченной и каменистой местности.

Кольская верфь будет представлять собой центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, который предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата, комплексов морской добычи, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, которые будут использоваться для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. Площадь верфи составит более 150 га. Здесь будут созданы производственные мощности для изготовления металлоконструкций и модулей технологических линий; 2 уникальных по размеру сухих дока, вахтовый городок.

Строительство центра начнется после прохождения экспертизы проектной документации. Общая стоимость проекта, по уточненным данным, составит 50 млрд рублей.

Как ранее сообщала губернатор Заполярья Марина Ковтун, с учетом масштабности запланированного объема инвестиций и создания по меньшей мере 6,5 тыс. рабочих мест проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области. Для строительства верфи в Кольском заливе создаются 4 искусственных острова.