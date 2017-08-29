Чистая прибыль РЖД по МСФО в I полугодии 2017 г. выросла на 18,9% - до 53,3 млрд руб.

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2017 года выросла на 18,9% и составила 53,3 млрд рублей, следует из отчета компании.
В компании отметили, что рост чистой прибыли был обусловлен, в первую очередь, за счет улучшения результатов операционной деятельности.
Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 11,2%, до 244,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась с 24,5% в первом полугодии 2016 года до 25,4%.
Совокупные доходы РЖД в первом полугодии выросли на 4,1% и достигли 1,08 трлн рублей, операционная прибыль с учетом субсидий снизилась на 32% - до 94,1 млрд рублей.
Операционные расходы РЖД увеличились на 0,7% и составили 987 млрд рублей, в первую очередь, за счет роста затрат на электроэнергию в условиях индексации тарифов и за счет увеличения расходов на топливо на фоне роста объема работ и повышения цен.
ОАО "Российские железные дороги" - государственная вертикально-интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования, значительной части подвижного состава и важнейший оператор российской сети железных дорог.
Компания учреждена в 2003 году, ее единственным акционером является Российская Федерация.