Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чистая прибыль РЖД по МСФО в I полугодии 2017 г. выросла на 18,9% - до 53,3 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
29 августа, 15:34 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Совокупные доходы РЖД в первом полугодии выросли на 4,1% и достигли 1,08 трлн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2017 года выросла на 18,9% и составила 53,3 млрд рублей,  следует из отчета компании.

В компании отметили, что рост чистой прибыли был обусловлен, в первую очередь, за счет улучшения результатов операционной деятельности.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 11,2%, до 244,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась с 24,5% в первом полугодии 2016 года до 25,4%.

Совокупные доходы РЖД в первом полугодии выросли на 4,1% и достигли 1,08 трлн рублей, операционная прибыль с учетом субсидий снизилась на 32% - до 94,1 млрд рублей.

Операционные расходы РЖД увеличились на 0,7% и составили 987 млрд рублей, в первую очередь, за счет роста затрат на электроэнергию в условиях индексации тарифов и за счет увеличения расходов на топливо на фоне роста объема работ и повышения цен.

ОАО "Российские железные дороги" - государственная вертикально-интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования, значительной части подвижного состава и важнейший оператор российской сети железных дорог.

Компания учреждена в 2003 году, ее единственным акционером является Российская Федерация.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Волкер: США не намерены присоединяться к "нормандскому формату"
2
Батурина остается самой богатой женщиной в России по версии Forbes
3
Минтруд представил законопроект о наказании за обман инвалидов и пенсионеров
4
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
5
Слуцкий: идея Украины о признании РФ страной-агрессором несостоятельна и смехотворна
6
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
7
Летняя Универсиада-2017. Таблица медалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама