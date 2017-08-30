Глава Минтранса: аэропорт Улан-Удэ получит статус открытого неба пятой степени свободы

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УЛАН-УДЭ, 30 августа. /ТАСС/. Аэропорт Улан-Удэ получит статус открытого неба пятой степени свободы. Об этом сообщил в среду министр транспорта РФ Максим Соколов, выступая на семинаре по подготовке к реализации межправительственного соглашения международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог.
"Минтрансом принято решение о развитии авиасообщения Бурятии и придании аэропорту Улан-Удэ статуса открытого неба по пятой степени свободы", - сказал он.
Как пояснил министр, в международном авиационном праве пятая степень свободы означает возможность для иностранных авиакомпаний сделать остановку, посадку на территории страны, где введена эта степень свободы, и продолжить дальнейшую перевозку, взяв новых пассажиров на борт в направлении стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава Минтранса РФ подчеркнул, что это возможно как для европейских, так и для азиатских компаний.
"На практике это значит, что турист, следующий, например, китайской или монгольской авиакомпанией в Европу, может сделать краткосрочную остановку в Улан-Удэ, посетить красоты Байкала и другие достопримечательности республики Бурятия и в дальнейшем на рейсе своей авиакомпании продолжить путешествие, но уже в направлении европейского континента",- сказал он.
Как сообщил Соколов ТАСС, преимущество пятого уровня свободы заключается в возможности такой остановки, другие аэропорты на территории России не обладают этим правом (за исключением аэропорта Владивостока).